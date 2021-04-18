По прогнозам синоптиков в Татарстане 19 апреля, в понедельник, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

Так, 19 апреля днем ожидается +7…+12 градусов, ночью +1…+4 градуса, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем сильный порывами до 18 м/с.

20 апреля, во вторник, температура воздуха днем составит +7…+12 градусов, ночью -1…+4 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер умеренный.

21 апреля, в среду, днем температура останется как и в предыдущие дни +7…+12 градусов, ночью +3…-2 градуса. Без осадков, ветер временами сильный порывами до 19 м/с.