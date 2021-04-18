В сети появился ролик с танцами забавного человека в костюме татарского дедушки в тюбетейке. Он танцует на фоне узнаваемых мест Казани.
«Дедок в тюбетейке зажег на улицах Казани», - подписан ролик.
Однако жители вновь не оценили творчество танцующих казанцев.
«Никогда такого не было и вот опять»
«Никогда не любил клоунов»
«До пенсии ещё далеко не так ещё скакать будет»
«Лучше б татарский народный танец станцевал. Хотя ему неизвестно про такой»
«Не очень».
комментарии
- А шо там можно узнать? Я ничего не узнаю. Абсолютно. Небоскребы где?