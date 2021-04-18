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Фото: ProKazan

Четыре станции мониторинга атмосферного воздуха в Казани показали превышение вредных веществ

18.04.2021, 12:32 162 1 prokazan.ru

В Казани сразу четыре станции мониторинга состояния атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Так, превышение фенола и аммиака было зафиксировано станцией на улице Мартына Межлаука, на Горьковском шоссе были превышены показания по содержанию в воздухе фенола. На пересечении улиц Файзи и Бигичева выявлено превышение аммиака. В Ново-Савиновском районе также было зафиксировано превышение уровня аммиака.

Данные представлены за период наблюдения с 13:00 15 апреля по 07:00 16 апреля.

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комментарии

Горожанин
0
18 апреля 2021
13:06
Противогаз в помощь.

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Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
16:39, 08.04.2021
Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
16:13, 08.04.2021
Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
14:09, 08.04.2021
Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
10:46, 08.04.2021
Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021
«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
08:02, 08.04.2021
«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021
Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
05:00, 08.04.2021
Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
16:46, 07.04.2021
Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
14:04, 07.04.2021
13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
12:37, 07.04.2021
В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
11:03, 07.04.2021
Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021
Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
07:28, 07.04.2021
В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
07:09, 07.04.2021
Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021
Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021
Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
00:01, 07.04.2021
Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение: что предлагается сделать?
19:00, 06.04.2021
Главный нефролог Петербурга рассказал, почему он убил и расчленил жену
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
16:04, 06.04.2021
Капитан клуба «Авангард» попал в больницу в Казани в тяжелом состоянии после матча с «Ак Барсом»
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
10:14, 06.04.2021
Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
09:59, 06.04.2021
Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
08:11, 06.04.2021
Удаленно можно не только работать: троих подростков заподозрили в смерти друга удаленным способом
07:59, 06.04.2021
Эксперты назвали три работающих способа выбраться из долговой ямы
20:00, 05.04.2021
32-летняя женщина отправилась в колонию за интимные отношения с 12-летним ребенком
19:00, 05.04.2021
Умер легендарный спортивный комментатор и боксер Владимир Гендлин
16:39, 05.04.2021
Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
15:45, 05.04.2021
Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники мать
13:19, 05.04.2021
Молодого человека, который заступился за девушку, до смерти избили двое парней
13:06, 05.04.2021
Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
12:44, 05.04.2021
Помощницу воспитателя изнасиловали мужчина и женщина
11:25, 05.04.2021
Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
10:48, 05.04.2021
Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
10:29, 05.04.2021
Истязали почти сутки: мужчина и женщина изнасиловали 32-летнюю воспитательницу детсада
08:37, 05.04.2021
«Смотреть это было грустно»: иностранные эксперты высказались о провале Алины Загитовой в Казани
07:53, 05.04.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк может опять начать сниматься в кино, но не в главных ролях
06:00, 05.04.2021
Вот и встретились два одиночества: сын миллиардера врезался на авто в машину федерального судьи
05:00, 05.04.2021
В толпу пенсионеров, митингующих против регионального депутата, из иномарки бросили гранату
15:31, 04.04.2021
Устроил аварию, прокатил на капоте очевидца: ребенок за рулем авто набедокурил и попытался скрыться
14:28, 04.04.2021
Бес в ребро: 61-летнего участника шоу «Последний герой» обвинили в домогательствах
12:25, 04.04.2021
«Может, делал селфи»: трагически погиб 14-летний сын худрука студии «Непоседы»
12:07, 04.04.2021
Новый вид оружия: на парковке ЖК мужчине проломили череп в нескольких местах бильярдными шарами
10:54, 04.04.2021
Был ваш - станет наш: мошенники придумали новую схему обмана через вклады
07:38, 04.04.2021
Связывали колготками и держали на привязи: возбуждено дело против родителей, которые истязали дочь
07:23, 04.04.2021
«Была под градусом»: буйная пассажирка-трансгендер из «Дома-2» довела до истерики таксиста
05:01, 04.04.2021
Российский врач показал легкие курильщика вейпов и электронных сигарет
17:26, 03.04.2021
Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
13:15, 03.04.2021
Активистка разделась ради того, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам
12:03, 03.04.2021
Женщина отказала в интиме сыну подруги и была убита, виновного искали два года
01:00, 03.04.2021
Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни российских городов
00:01, 03.04.2021
Сотрудники суда вносили грубые эротические ругательства в документы, за что и поплатились
20:00, 02.04.2021
Известную в России блогершу увезли с романтического свидания в психлечебницу
16:58, 02.04.2021
Мужчина проведет за решеткой 17 лет за убийство сожительницы в суде
16:00, 02.04.2021
Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
15:40, 02.04.2021
Около тысячи россиян заболели коронавирусом после полного курса вакцинации
15:03, 02.04.2021
Мужчина с ножом напал на девочку в школьном дворе
14:56, 02.04.2021
Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
09:43, 02.04.2021
Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
08:34, 02.04.2021
Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
08:09, 02.04.2021
«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, 02.04.2021
Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
05:00, 02.04.2021
«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
20:00, 01.04.2021
Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
16:57, 01.04.2021
Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
15:52, 01.04.2021
Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
13:00, 01.04.2021
Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
08:54, 01.04.2021
С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
07:45, 01.04.2021
Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
05:00, 01.04.2021
Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021
Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
21:21, 31.03.2021
Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
20:00, 31.03.2021
Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
19:00, 31.03.2021
Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
11:00, 31.03.2021
Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
10:19, 31.03.2021
Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
09:02, 31.03.2021
Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
08:16, 31.03.2021
Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021
Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
06:01, 31.03.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
16:21, 30.03.2021
Сотруднику автосалона в Екатеринбурге разорвало голову при взрыве бочки с горючим
12:53, 30.03.2021
«Подозревала коронавирус»: пенсионерка умерла от бешенства после укуса кошки
08:15, 30.03.2021
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
16:30, 29.03.2021
Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:21, 29.03.2021
Теперь точно бросит: женщина подожгла соседа за то, что он курил в подъезде
14:02, 29.03.2021
23-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
12:12, 29.03.2021
Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:57, 29.03.2021
Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
09:23, 29.03.2021
Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
14:00, 26.03.2021
Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
13:00, 26.03.2021
Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
10:18, 26.03.2021
Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
09:14, 26.03.2021
Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
13:30, 25.03.2021
Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
12:34, 25.03.2021
Охота на ведьм: 80-летнюю целительницу недовольный клиент пытал, истязал и задушил
10:21, 25.03.2021
Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
10:00, 25.03.2021
Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021
Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
16:00, 22.03.2021
Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
14:44, 21.03.2021
Медики назвали возраст, после которого худеть противопоказано
16:09, 20.03.2021
Мать напоила своего двухмесячного малыша лимонной кислотой: ребенок в реанимации
09:03, 20.03.2021
Гидрометцентр назвал сроки наступления настоящего весеннего тепла в Татарстане
12:00, 19.03.2021
Нетрезвый депутат, ответственный за депутатскую этику, избил двух полицейских в отделении
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью