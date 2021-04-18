В Казани сразу четыре станции мониторинга состояния атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Так, превышение фенола и аммиака было зафиксировано станцией на улице Мартына Межлаука, на Горьковском шоссе были превышены показания по содержанию в воздухе фенола. На пересечении улиц Файзи и Бигичева выявлено превышение аммиака. В Ново-Савиновском районе также было зафиксировано превышение уровня аммиака.

Данные представлены за период наблюдения с 13:00 15 апреля по 07:00 16 апреля.

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