17 апреля по номеру вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Зеленодольске в подвал пятиэтажного дома упал 48-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На месте спасатели установили, что мужчина упал на глубину 2,5 метра, без сознания, но дышит. Пострадавшего извлекли с помощью веревки и специального спинально щита.

Мужчину передали медикам, по словам которых, он получил перелом таза. Пострадавшего отвезли в больницу.

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