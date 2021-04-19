Существуют артисты про которых знает буквально каждый — будь то «Nirvana», «AC/DC» или «Eminem», но есть и другие. Они не собирают огромные стадионы, а музыка не звучит на каждом углу. Их музыка звучит там – under ground – в подземных переходах и на подвальных площадках. Они играют в квартирах и репетируют в гаражах. Каково быть простым музыкантом, не получившим всеобщего признания? Чтобы это узнать достаточно переместиться на этаж вниз, туда – под землю.

Внештатный корреспондент ProKazan.ru поговорил с одной из казанских групп и узнал, как вообще они выживают и ради чего берут в руки инструменты.

От андеграунда до мейнстрима один шаг

С английского языка «Underground» переводится как подполье, и в современном искусстве обозначает совокупность творческих направлений, будь то музыка, литература или кино, которая противопоставляется массовой культуре. У этого явления существуют определенные общие признаки, например, он непопулярный, делается кустарно, с посылом «против», но все они далеко не постулаты, и чётко определить андеграунд это или нет - нельзя, можно лишь почувствовать. Сегодня ты записываешься «на коленке» и тебя никто не знает, а завтра о тебе заговорит весь мир. И что? Ты теперь не андеграунд? В этом и есть вся сложность, поэтому пусть на этот вопрос каждый ответит для себя сам.

Казань – город музыки

Казань — один из 66 городов со всего мира, которые входят в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». И это неудивительно: здесь уличные музыканты могут собрать такое количество слушателей, что это уже начинает напоминать настоящий концерт. Не успел растаять снег, а улица Баумана уже начинает походить на музыкальный фестиваль. Но улица — это улица, у неё есть как плюсы, так и минусы, причем значительные – фанатская база может значительно пополниться за счёт случайных прохожих или, напротив, несанкционированный концерт могут попросту разогнать. На помощь приходят так называемые креативные кластеры, и таких мест в Казани немало – Фабрика Алафузова, творческое пространство «Маяковский», ночной клуб «Нора» и так далее. В этих заведениях выступают небольшие местные коллективы. А теперь - за кулисы, знакомиться с музыкантами.

«Работал в студенчестве администратором в квестовой комнате, и на шиномонтаже, сейчас работаю по профессии врачом»

«Хиллари» - казанский коллектив из 4 человек и 3 национальностей. Они поделились с нами, с какими трудностями им приходится сталкиваться, следуя за своей мечтой.

Основателем и идейным вдохновителем группы является Данис Челебич.

«Я родился и вырос в Альметьевске, хотя родители из Черногории. С детства занимаюсь музыкой – вокал, гитара, клавишные, можно сказать, живу ей. Учусь в магистратуре, а в свободное от репетиций и учёбы время выхожу играть на улицу, не важно дождь, мороз или жара – деньги нужны на всё – репетиции, концерты, еду и жильё, - смеется, - хотя и так живём впятером в «двушке». Не редко это заканчивается сорванным голосом или обмороженными руками», - рассказывает Данис.

Действительно, в современном мире существует интересная взаимосвязь твоей популярности и потока денежных средств – если ты популярен, за выступление заплатят тебе, если нет, плати ты. Следующий участник - врач, верный муж и хороший отец днем, но стоит солнцу зайти за горизонт, и вы увидите, как в его глазах отражается барабанная установка. Артур Демьянов — барабанщик группы, отец, муж и врач, для него музыка - отдушина.

«Родился в Казани, всю жизнь тут живу. Приучался к музыке с детства, лет в 6 повели в музыкальную школу. 5 лет фортепиано, экстерном на гитаре, но всё было как-то не то, пока не освоил барабаны и зажегся идеей играть. После школы поступил в медицинский, работал в студенчестве администратором в квестовой комнате, и на шиномонтаже, сейчас работаю по профессии врачом. Как меня ребята откопали я даже не знаю – я не садился за барабаны с тех пор, как стал работать врачом. Я помню тогда мы с женой и детьми жили на съёмной однушке. И передо мной стоял выбор соглашаться или нет ведь группа — это репетиции, время, силы. Но я рискнул и не прогадал. Зачем я играю на барабанах сложно сказать, это мне нравится, это моя отдушина, моя боль, мой способ уйти от реальности», - делится с нами Артур.

Строитель, грузчик, официант и вожатый – нет, это не новые фильмы с участием Джейсона Стэтхема, а неполный список профессий, которые успел сменить соло-гитарист коллектива Владислав Кудря.

«Рожден в провинциальном посёлке городского типа недалеко от Казани. С 2013 года начал пускать корни в столице эчпочмаков. Никогда не имел стабильного места работы. Всегда не хватает времени либо на репетиции, либо на концерты. Работал и официантом, продавцом, вожатым, диджеем, строителем, грузчиком. С недавнего времени подрабатываю свето- и звукотехником. В отличие от ребят, музыкой я занимаюсь не с пелёнок. В детстве услышал одну песню, и она мне запала. И как-то в середине нулевых, просматривая музыкальную программу по телевизору, я услышал знакомый набор нот, и, о боже, звучала та самая песня! Так я узнал, что это «Californication» от «Red Hot Chili Peppers». И с тех пор, как я познакомился с такой музыкой, началось... Гитара, боль от тренировок и разучивания песен, первые подъездные концерты и так далее. Всю сознательную жизнь, хотел заниматься музыкой, но не складывалось... сейчас что-то, вроде, началось двигаться!», - восклицает Влад.

Последний участник группы имеет не менее интересную историю жизни. Артур Хайрутдинов играет на бас-гитаре, он земляк основателя коллектива.

«Я так же, как и Данис, из Альметьевска, четверть жизни уже в Казани. Учился я в школе, но родители хотели, чтобы в будущем я поступили в медресе – они очень набожны, но еще в 6 классе я понял, что хочу заниматься музыкой. В конце концов, после окончания школы, я собрал вещи и сбежал сюда. Работаю где придется, если денег хватает на съем комнаты и еду, я доволен. Все эти трудности меркнут, когда ты выходишь на сцену! Ради этого я и живу!», - немногословен Артур.

Представьте себе имама, который с заходом солнца берет в руки гитару и мечтает о том, чтобы стоять на сцене и просто играть. А ведь такое вполне могло быть. Но всё это не совсем о людях… Андеграунд – это путь сопротивления: всему внешнему миру, всем проблемам, ради одной единственной цели – делать то, что любишь.

Если вы тоже хотите рассказать свою историю, пишите нам на почту news@prokazan.ru или в сообщения ВК сообщества ProKazan.