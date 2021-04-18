В Татарстане в ночное время в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до -5 градусов, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Так, по прогнозам, 19 апреля термометры в темное время суток покажут +1..-4, днем до 7 - 12 градусов тепла, подует северо-восточный умеренный ветер, местами скорость до 15 метро в секунду, осадков не обещают.

20 апреля, в понедельник, ветер сохранится, ночью столбики термометров опустятся до отметки в 0...-5, днем будет теплее: +10..+15 градусов.

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