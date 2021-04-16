Водителю автобуса, который насмерть сбил в Казани 18-летнюю девушку, огласили приговор.

По информации республиканской прокуратуры, 32-летний мужчина 2 ноября 2018 года находился за рулем автобуса "НЕФАЗ". На перекрестке Бутлерова и Маяковского он выехал на красный свет и сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она была студенткой экономического колледжа, играла на виолончели в Молодежном оркестре Татарстана. Девушка умерла от полученных травм в машине скорой.

Дело поступило в суд спустя почти два года. Сегодня был оглашен приговор водителю: на два года он отправится в колонию-поселение, еще на три года мужчина лишен водительских прав. Свою вину в произошедшем он так и не признал, сообщают в надзорном ведомстве.

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