В Роструде напомнили, что работодатели вполне могут предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные дни во время майских праздников. В соответствии с утвержденным правительством календарем, первые две рабочие недели мая в РФ будут четырехдневными: рабочими будут периоды с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Если работодатели считают нужным, они могут издать нормативный приказ на месте, который даст работникам дополнительные дни. Но они в обязательном порядке должны быть оплачены.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что власти обсуждают продление майских праздников до 10 дней в целях предупреждения распространения коронавируса.