В Казани начали отливать из бронзы новый памятник Воину-Освободителю. Его установят на месте сгоревшего в Заинске к 9 мая. Об этом сообщила зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова в прямом эфире.

«Я понимаю, как больно вообще было слышать, видеть вот эти телевизионные репортажи, которые прошли о поджоге. Ну как можно около Вечного огня жечь венки, которые когда-то возложили в память о тех, кто не вернулся с войны! Это же вдуматься надо! 700 тысяч наших татарстанцев ушли на фронт, и каждый второй из них не возвратился», - отметила спикер.

По ее словам, новый памятник должны доставить в Заинск 6-7 мая.

Напомним, 16 марта жители Татарстана были шокированы новостью о сгоревшем памятнике, его случайно подожгли подростки.