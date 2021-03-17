Следователи Татарстана опубликовали видео, на кадры которого попали поджигатели памятника воину-освободителю в Заинске. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества» в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Также прокуратура проверяет выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования огнеупорных материалов.

Полицейские Заинска установили причастных к пожару, им оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения. В отношении их родителей составлены административные материалы, также готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, пожар произошел 16 марта вечером, на видео несколько молодых людей подходят к памятнику, а после он загорелся.

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