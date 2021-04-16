Приближаются выходные, а это значит, можно посмотреть новый сериал. 16 апреля на платформе more.tv состоится эксклюзивная премьера сериала «Город шпионов».

Шпионский триллер, сценарий которого писал Уильям Бойд, а режиссером выступил Мигель Александр, отправит зрителей в Берлин времен 1961 года. Берлинская стена еще не построена. Западный Берлин оккупирован американской, британской и французской армиями, отделенными от советских войск лишь невидимой границей. Две сверхдержавы, вооруженные ядерными бомбами, способными уничтожить весь мир за считанные часы, находятся в состоянии шаткого равновесия.

Британский шпион — Филдинг Скотт — прибывает в Берлин, чтобы выяснить источник утечки ценной информации. Влюбившись в свою коллегу из французской разведки и став жертвой шантажа, Скотт оказывается в невероятно сложной ситуации, в которой его миссия и сама жизнь находятся под угрозой. Кому можно доверять, когда вокруг — только шпионы?

В сериале задействованы актеры из Германии, Великобритании и Чехии. Международный актерский состав позволил воссоздать атмосферу Берлина 1961 года, в котором собрались люди со всей Европы, едва успевшей оправиться после войны. Роли исполняют Адриан Лукис, Брайан Каспе, Том Эшли, Доминик Купер, Йоханна Вокалек, Леони Бенеш, Бен Мюнхов, Роман Портай, Шеймас Ф. Сарджент, Марк Цак и другие.