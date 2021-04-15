В Татарстане суд назначил наказание 26-летней жительнице Зеленодольска, которая сообщила о ложном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, девушка обратилась в полицию с ложным заявлением и сообщила, что ее избил сожитель. По заявлению было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что подсудимая решила отомстить сожителю, а телесные повреждения получила, ударившись о дерево.

В суде девушка признала свою вину, ей назначили наказание в виде8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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