В Казани с наступлением теплой погоды начали включать фонтаны. Уже начали работать три фонтана: на площади перед ДК железнодорожников, «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Всего в городе 29 фонтанов, 24 из них будет работать этим летом. Сейчас специалисты занимаются расконсервацией – снимают укрывной материал, устанавливают фильтры, чистят и подключают к сети электроэнергии и водоснабжения.

До конца апреля в Казани запустят почти все фонтаны, кроме «плавающего» на озере Нижний Кабан. Он заработает в мае, так как его подключение требует большей подготовки.

К другим новостям:

- Стало известно о состоянии 12-летнего спортсмена из Казани, который впал в кому после травмы головы.