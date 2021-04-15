12-летний спортсмен из Казани вышел из комы после травмы головы в Москве на «Кубке Кремля» по прыжкам в воду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российскую федерацию прыжков в воду.

Мальчик дышит с помощью ИВЛ, но уже есть положительная динамика, на врачей реагирует. В телеграм-канале «Мутко против» отметили, что спортсмен может двигать руками и ногами и понимает, о чем с ним разговаривают, но пока дезориентирован в пространстве.

Напомним, он получил травму при выполнении прыжка. Врачи его прооперировали и ввели в медикаментозную кому.

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