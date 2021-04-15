В Минздраве Республики Татарстан заявили, что в Казань доставлена долгожданная российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона". Как отметил главный эпидемиолог республиканского Минздрава Дмитрий Лопушов, пока препарат поступил "в незначительном количестве".

Специалист отметил, что препарат «Спутник V», который в основном используют для вакцинации сейчас, создан на основе аденовируса, передающего иммунным клеткам человека частицы вируса, которые не могут размножаться. В то же время «ЭпиВакКорона» включает в себя синтетические белки, которые помогают вирусу попадать в клетку.