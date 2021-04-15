В Минздраве Республики Татарстан заявили, что в Казань доставлена долгожданная российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона". Как отметил главный эпидемиолог республиканского Минздрава Дмитрий Лопушов, пока препарат поступил "в незначительном количестве".
Специалист отметил, что препарат «Спутник V», который в основном используют для вакцинации сейчас, создан на основе аденовируса, передающего иммунным клеткам человека частицы вируса, которые не могут размножаться. В то же время «ЭпиВакКорона» включает в себя синтетические белки, которые помогают вирусу попадать в клетку.
Поступления «ЭпиВакКороны» в Татарстан ждали с марта этого года. 25 марта стало известно, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин уже привился этой вакциной, потому что решил, что препарат подходит ему больше всего. Впоследствии Роспотребнадзор по Татарстану убедил мусульман, что «ЭпиВакКорона» не запрещена исламом.
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