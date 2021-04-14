Сторонники традиций ислама встретились с представителями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Встреча состоялась по инициативе духовного управления мусульман в Галеевской мечети, сообщает "Бизнес Онлайн".

Особым вопросом стал вопрос выбора вакцины от коронавируса для мусульман. Обсудив состав препаратов с санитарными врачами, собравшиеся пришли к выводу, что лучшим вариантом для последователей ислама будет "ЭпиВакКорона", ведь в ней нет никаких частей живых микроорганизмов.Прививка данной вакциной не относится к запретам в исламе.

Ранее упомянутой вакциной привился муфтий РТ Камиль Самигуллин. Он сообщил, что специально попросил использовать вакцину научного центра "Вектор", поскольку она пептидная, синтетическая и больше ему подходит. Напомним, пока "ЭпиВакКорона" для массовой вакцинации в республику не поступала.