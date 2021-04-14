В полицию Зеленодольска обратилась местная жительница, которая сообщила о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ночью ей позвонили и сказали, что ее сын стал виновником наезда на девушку и для оказания медпомощи нужно перечислить 50 тысяч рублей. Женщина прекратила разговор. Такой же звонок поступил еще одной жительнице Зеленодольска, она связалась с сыном, после чего прекратила разговор.

По каждому факту возбуждены уголовные дела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и место нахождения подозреваемого. Полицейские выезжали в Самару, где задержали 38-летнего мужчину.

Он полностью признал свою вину, рассказав, что звонил 20 жителям Зеленодольска, нескольких человек ему удалось обмануть.