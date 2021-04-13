США и НАТО начали перебрасывать свои войска к границам европейской части России. Об этом сегодня заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам", — сказал глава военного ведомства.

По его словам, основные силы США и НАТО концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

Ранее в российском МИД прокомментировали сообщения о планах Вашингтона направить военные корабли в Чёрное море. Как подчеркнули в ведомстве, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.