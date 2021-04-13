Житель Новоуральска заплатит 500 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма в сети. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СК России по Свердловской области.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина со своего телефона опубликовал три комментария под новостью в открытом сообществе. Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих комментариях есть признаки публичного оправдания теракта.

Мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным.

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