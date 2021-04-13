В соцсетях пассажир автобуса №49 пожаловался на кондуктора, который выгонял его из салона. Вся проблема была в том, что кондуктор не мог разменять деньги и выдать билет.

«Я приготовил деньги, чтобы заплатить за проезд. Купюру в размере 500р кондуктор говорит у меня нет сдачи. У меня не было мельче. Он сказал тогда выходите, я спросил, на каком основании я должен выходить, и сказал что выходить я не собираюсь. Он сказал если ты не выйдешь сейчас, то никто не поедет, на следующей остановке автобус встал и стоял», - написал мужчина.

Ситуация разрешилась благодаря пассажирке, которая спешила на работу. Она оплатила проезд мужчине. В комментариях мнения разделились, но большинство ругали пассажира.

«Ужас какой, ну что же теперь делать. Если с утра все суют купюры, откуда им взять сдачу то?»

«У многих нет обмена, спокойно переводят или ищут обмен»

«Нет сдачи, значит проезд за счёт кондуктора. Вам не могут отказать в обслуге, если у них нет сдачи. Законов никто не знает, зато права качать умеют»

«Написать жалобу в Роспотребнадзор, отсутствие размена это не проблема потребителей»

«Если ты знаешь, то надо ехать с утра, приготовь деньги, правильно сделали»

«Вам не надоело кляузничать, стучать придите и работайте. Удовольствие получаете, а может деньги за это получаете»