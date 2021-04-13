В Алтайском крае следователи разбираются в странном деле – 12-летняя девочка скончалась в после разговора с завучем. Было возбуждено уголовное дело.

В соцсетях сообщали, что девочке стало плохо примерно через час после встречи с завучем. На встрече она ругала девочку за ролик в тик-токе. Из кабинета девочка с мамой выходили в слезах.

По информации местного СМИ «Толк», мать не ругала дочь, а пыталась перевести все в шутку, вечером они вернулись домой в хорошем настроении. В тот же день мать обнаружила девочку лежащей на полу, она умерла.

На данный момент причина смерти устанавливается.

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