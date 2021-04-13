В Алтайском крае следователи разбираются в странном деле – 12-летняя девочка скончалась в после разговора с завучем. Было возбуждено уголовное дело.
В соцсетях сообщали, что девочке стало плохо примерно через час после встречи с завучем. На встрече она ругала девочку за ролик в тик-токе. Из кабинета девочка с мамой выходили в слезах.
По информации местного СМИ «Толк», мать не ругала дочь, а пыталась перевести все в шутку, вечером они вернулись домой в хорошем настроении. В тот же день мать обнаружила девочку лежащей на полу, она умерла.
На данный момент причина смерти устанавливается.
К другим новостям:
- Детский сад в Казани эвакуировали из-за короткого замыкания в электрощите.
- Полицейские Татарстана задержали подростков, которые осквернили памятник Амирхану.
комментарии