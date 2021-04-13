В Казани 13 апреля в 12:25 поступило сообщение о задымлении в детском саду №359 на улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Установлено, что произошло короткое замыкание без горения электрощитка в электрощитовой на первом этаже. Администрация детского сада эвакуировала 207 детей и 14 человек персонала, пострадавших нет.

На данный момент дети временно эвакуированы в детский сад №97 на улице Кулахметова. Причина короткого замыкания устанавливается.

К другим новостям:

- В зооботсаду Казани приступят ко второй очереди реконструкции.

- 29-летнему жителю Татарстана вынесли приговор за поножовщину у кафе.