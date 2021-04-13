В Татарстане полицейские задержали подростков, которые осквернили памятник Ф.Амирхану. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

«10 апреля в Чистополе в сквере «Хэзинэ» неизвестные окрасили три памятника татарских писателей из аэрозольного баллончика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности причастных – 14, 15 и 17 лет», - говорится в сообщении.

Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чистопольскому району. В ходе опроса подростки признали свою вину. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».