Анна из Татарстана (имя изменено) мечтала о семье. Получив диплом, устроившись на работу, начала задумываться о том, как было бы здорово иметь свою семью, детей... И ей встретился Алексей (имя изменено). Тогда девушка и представить себе не могла, какой неожиданный вираж заложит ее судьба.

Девушка обратилась в редакцию ProKazan.ru, чтобы изложить свою версию. В истории разбирался журналист издания.

Обвинение в педофилии и насилии

23-летний Алексей, уроженец Нурлата, влюбился в Анну, как мальчишка. Довольно скоро влюбленные узнали о наступившей беременности девушки. Обрадовались. Решили пожениться. Но планам помешал... приговор. 12 апреля Алексея осудили в Нурлатском районном суде Татарстана по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Его обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Прокуратура просила 12 лет лишения свободы. Суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы.

Мы поговорили с Анной сразу после того, как огласили приговор:

- Я не знаю, что делать, как жить дальше, как ребенка растить. Понимаю, надо сосредоточиться на жизни будущего малыша, на его благополучии, но шок сейчас сильнее. Я верю в невиновность Леши, он этого не совершал...

- Вы были знакомы с ним, когда происходили события, легшие в основу уголовного дела?

- Нет, это было до нашего знакомства. Но я знаю Алексея, он не способен на подобное. Я буду любой ценой добиваться пересмотра приговора. Больше ему помочь некому.

Что случилось

23-летнего жителя Нурлата Алексея обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Своей вины в суде молодой человек не признал, он утверждает, что его оговорила эта самая девочка.

Молодой человек общался с ее старшей сестрой Ольгой. Однажды Ольга представила друзьям свою младшую сестру Ирину (имя изменено). Ира всем заявила, что ей 19 лет, да и сомнений ни у кого не возникло - девочка ярко красится, вызывающе одевается, курит, не прочь выпить. Но это - не повод для насилия, утверждал во время следствия Алексей.

Они просто общались в компании, несколько раз встречались, вместе ездили в Казань. Однажды Алексею позвонила мать Иры и гневно высказала, что она думает о такой странной дружбе - 13-летней школьницы и 23-летнего мужчины. "Как, 13-летней?", - подумал Алексей. Стали спрашивать Ирину и ее сестру, те признались, что девочке действительно только 13 лет. После чего Алексей и его друг полностью прекратили общение с подростком-лгунишкой. Девочке это не понравилось, она пообещала отомстить.

Прошло полгода, Алексей познакомился с Анной, в его жизни наступила белая полоса. И тут он узнал, что девочка, которая выдавала себя за взрослую, написала заявление в полицию. В нем она обвиняет его в изнасиловании. По словам подростка, молодой человек совершал насильственные действия сексуального характера против ее воли несколько раз в 2019 году. Один раз, по словам девочки, он изнасиловал ее на карьере в Нурлате, в другой раз - в подъезде дома, где она живет.

Было возбуждено уголовное дело.

Странности расследования

В обвинительном заключении, с которым мы ознакомились, 131 страница. Процесс ознакомления занял несколько дней. Но из него стало ясно: в деле очень много несостыковок. Свидетели и пострадавшая путаются в показаниях, датах, событиях.

Экспертиза и медицинский осмотр показали, что девственницей 13-летняя Ирина не была, и степень давности потери девственности, установить не представляется возможным.

Одноклассники Иры рассказали, что девочка часто прогуливает занятия, ведет странный образ жизни, может сбежать из дома, жить у каких-то людей, причем, и у мужчин тоже. Психиатрическая экспертиза нашла у нее легкие психические расстройства, слабое развитие, уровень интеллекта в 60-75 баллов (при среднем 90-100).

Характеристики на Алексея были положительными, ранее он не был судим, в противоправных действиях и антисоциальном поведении замечен не был.

Адвокат Алексея настаивал на проверке пострадавшей на полиграфе. Но ни она, ни ее мать такого согласия не дали.

Мать девочки и ее адвокат в процессе судебных заседаний отказались от комментариев.

Что дальше?

До последнего оставалась надежда на оправдательный приговор, тем более, что прямых улик, доказывающих, что Алексей совершил насилие над подростком, не было.

12 апреля 2021 года беременная Анна узнала от адвоката, что Алексей не выйдет из зала суда и не приедет домой. Рассчитывать на его приход она теперь сможет только через 14 лет, когда ее собственный ребенок будет в возрасте той самой якобы потерпевшей Иры. Но сдаваться девушка не намерена.

- Что дальше, Аня?

- Дальше? Жить будем дальше. Сейчас возьму себя в руки, найду денег, найму еще одного адвоката, буду обжаловать приговор. До последнего пойду. Леша не виноват.

Официально

В Нурлатском суде дело Алексея рассматривали в закрытом режиме. Информации о приговоре нет в открытых источниках. Как сообщили нам в пресс-службе суда, мужчину признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к 2 годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, до 22 апреля он может быть обжалован.

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