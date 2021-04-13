В Самарской области в страшной аварии погибла 22-летняя беременная женщина. Столкновение случилось в Кинельском районе. По предварительным данным ГИБДД, 26-летний водитель "Шкоды Октавия", уроженец Оренбургской области, был пьян и не оценил дистанцию.

Он "догнал" на больной скорости ВАЗ 2108. Обе легковые машины от удара оказались в кювете, "восьмерка" перевернулась. Беременная в "восьмерке" погибла на месте, двое маленьких детей доставлены в больницу. А вот пьяный водитель иномарки не только выжил, но даже не пострадал.