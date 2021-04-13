В 2022 году в Казани начнут строить большую Соборную мечеть. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

"В следующем году мы заложим камень в основание будущей Соборной мечети Казани», — заявил муфтий Татарстана.

Ожидается, что новая мечеть будет построена в районе Чаши (Ривьера), района пескобазы (Петрушкина двора) или парка Кырлай. Решение о точном месте будет принято после обсуждения с местными жителями.

Муфтий отметил, что крайне важно в этом вопросе прислушаться к жителям Казани и учесть, где бы они сами хотели видеть мечеть.