Следователи Ульяновска возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на 47-летнюю местную жительницу и ее убийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

По подозрению в убийстве задержаны двое жителей Татарстана. По версии следствия, вечером 6 апреля 2021 года мужчины ворвались в квартиру к потерпевшей, связали ее, похитили ноутбук, телефон, золотые украшения, после чего задушили.

Мужчины сняли с банковской карты погибшей более 100 тысяч рублей и скрылись в Буинском районе. Тело женщины было обнаружено 10 апреля.

На данный момент они задержаны, следователи будут ходатайствовать о заключении их под стражу. Расследование продолжается.

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