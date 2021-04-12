Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о состоянии 12-летнего спортсмена, который в Москве получил травму головы и впал в кому.

«Была проведена операция, парень находится в тяжелом состоянии. Маме оказана моральная и финансовая помощь, ей сняли квартиру, которая находится рядом с больницей», - цитирует РИА Спорт министра. Также он добавил, что министерство поддерживает связь с сотрудниками больницы, семьей мальчика и организаторами турнира.

Мальчик получил травму при выполнении прыжка на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Кремля».

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