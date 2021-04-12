Поехали! Какие фильмы о космосе в тренде у татарстанцев

В этом году жители республики стали в десятки раз чаще знакомиться с космосом через фильмы – такие данные приводят аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ.

Основа большинства фильмов про Вселенную – драма и фантастика – именно этот тандем жанров стал одним из самых популярных у зрителей из Татарстана, на долю которых приходится треть всех просмотров платформы.

В топ-3 фильмов космической тематики вошли:

1. «К звёздам» (2019). С начала года картину смотрели в 22 раза чаще, чем за аналогичный период 2020.

2. «Человек на Луне» (2018). Фильм о жизни и судьбе легендарного астронавта Нила Армстронга собрал в 25 раз больше зрителей МегаФон ТВ, чем в прошлом году.

3. «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019). За последний год аудитория зрителей самой узнаваемой космической саги увеличилась в 5 раз.

Фильмы «Космос» (2019) и «Пассажиры» (2016) замкнули пятерку любимых космических полнометражных киноисторий. А среди сериалов в тройку предпочтений татарстанцев вошли «Марс», «Лунная база - 8» и «Авеню - 5».