В Казани по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество обращений о подтоплении. По информации мэрии столицы Татарстана с начала года в ЕДДС поступило 198 обращений.

Большая часть подтоплений приходится на Советский, Приволжский и Авиастроительный районы. Сейчас продолжаются работы на реке Киндерка около жилого массива Аки, при всех предпринятых действиях вода все равно продолжает подступать.

По словам начальника Управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, отведение талых и ливневых вод в жилых массивах происходит по водоотводным каналам и трубам. Но собственники засыпают каналы землей, тем самым создавая, препятствие талым водам и угрозу подтопления.

Сотрудники управления гражданской защиты и администрации Вахитовского и Приволжского районов работают на местах подтоплений.