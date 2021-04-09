Два школьника из Москвы вместе с двумя взрослыми товарищами украли у родителей 13 миллионов рублей и подались в бега.

Приятели все продумали и тщательно распланировали. Утром 7 апреля 13-летний мальчик забрал у отца-предпринимателя из портфеля 3 миллиона и дорой "Айфон", перевел с родительского планшета на свой счет 100 тысяч рублей. Родители не заметили ничего и отвезли ребенка в школу.

Товарищи ученика сделали те же действия, но со своими родителями. В итоге компания насобирала 13 миллионов рублей. Они взяли такси и отправились куда глаза глядят, а глаза глядели почему-то на Урал.

Когда мамы и папы обнаружили пропажу денег, телефоны детей уже были недоступны. Родители обратились в полицию. Только утром 8 апреля компанию беглецов задержали. Допросили и выяснилось вообще удивительное: далее детки планировали инсценировать свое похищение и вымогать у родных деньги.