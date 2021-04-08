23-летний молодой отец в Туринске Свердловской области насмерть забил трехмесячного сына. Он был в состоянии алкогольного опьянений, и малыш своим плачем мешал ему спать, успокоить ребенка у новоиспеченного папаши не получилось, сообщили в региональном СУ СК.

Мужчина несколько раз ударил ребенка по голове. Матери в тот момент дома не было.

Когда она вернулась, то обратила внимание, что кроха тяжело дышит и хрипит. Позже самочувствие младенца ухудшилось. По этой причине родительница вызвала врачей скорой помощи. Ребенка увезли в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи диагностировали смерть, которая наступила из-за черепно-мозговой травмы.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время его заключат под стражу.