Сегодня ночью в 1 час 25 минут на номер единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в селе Кожаевка Спасского района, на улице Овражной. Горел частный бревенчатый дом.

Во время тушения огня пожарные обнаружили в доме тела двух человек: предположительно, пожилой супружеской пары.

Причина возгорания выясняется. По предварительным оценкам специалистов, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при обращении с огнем или при курении, а также из-за неисправности печи и дымохода.

На место пожара выехал прокурор района Глеб Тимофеев. Прокуратурой района организована проверка на предмет соблюдения противопожарных требований.