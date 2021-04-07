Жителя Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро доставили в Казань и поместили в СИЗО № 1. Мужчина обвиняется в краже чемодана бриллиантов стоимостью около 160 миллионов долларов. Колумбиец находится в двухместной камере следственного изолятора, на больший комфорт он вряд ли может рассчитывать.

Дерзкая кража была совершена им в 2018 году в выставочном центре "Казань Экспо". Гражданин Колумбии украл у компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты» бриллианты и сапфиры на 160 млн долларов. Вскоре личность обвиняемого установили, и его объявили в федеральный розыск.

Позднее Вахитовским райсудом Казани было вынесено заочное решение о его аресте. Задержать хитрого вора удалось только в 2019 году в Аргентине. В марте этого года мужчину экстрадировали в Россию. Сначала в Москву, а оттуда - в Татарстан.