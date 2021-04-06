В Казани 5 апреля в 19:50 на перекрестке улиц Япеева – Большая Красная произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, 27-летний водитель автобуса №39 по предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Пострадавшим оказался 22-летний молодой человек, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил ушиб головного мозга.

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