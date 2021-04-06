В аэропорту Казани ночью вынужденно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

В Казани женщину осмотрели врачи РКБ и доставили ее в больницу. На борту находились 181 пассажир и 6 человек экипажа.

Из столицы Татарстана самолет вылетел в 02:40.

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