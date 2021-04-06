В Зеленодольске ночью 6 апреля сгорело двухэтажный расселенный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Так, площадь пожара составила 181 квадратный метр, горела крыша и веранда кирпично-деревянного дома и веранды и часть крыши соседнего дома.

Пожар был потушен в течение 45 минут. По предварительной информации причиной стал поджог. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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