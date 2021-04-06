Рано утром в столице Татарстана в районе жилого комплекса "Яркий" загорелась мусорная площадка с контейнерами. Пострадали нервы местных жителей и одна из припаркованных на Тэцевской машин - автомобиль такси.

Огонь не распространился за пределы мусорных контейнеров. Но от жара оплавился Hyundai, припаркованный вплотную к мусорной площадке, сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на личные источники. Жаром повреждены оказались часть крыши, задние дверь и крыло с одной стороны.

На место выехали сотрудники ГУ МЧС России по Республике Татарстан. С возгоранием им удалось справиться быстро. Причины, по которым вспыхнул мусор, сейчас выясняются.