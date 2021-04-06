В соцсетях появилось видео, на кадрах которого жители Куюков идут по обочине дороги. Очевидец сообщил, что люди устали от многокилометровых пробок и решили добираться до Казани пешком.
«Жители Куюков решили добраться до Казани своим пешим ходом. Даже ребенок в школу с рюкзаком. Власти РТ обратите внимание на пробки Куюки-Казань. Нужна альтернативная дорога», - написал автор видео.
В комментариях местные жители отметили, что до Казани 8 километров и власти никак не реагируют на происходящее.
«Сегодня мой ребёнок тоже пошёл пешком. В школу опаздывали, а там пробный экзамен»
«Эта ситуация изрядно выбешивает. А детишки то за что страдают? Где прокуратура? Ждут, когда на этой «тропинке» слово «ДОРОГА» выложат?»
«Стоим час, и км не проехали, эти люди уже работать начнут, пока мы приблизимся к городу»
«Дорогу осилит идущий, к сожалению, это так. Получается быстрее, чем на транспорте»
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