Наличие долгов у человека - не повод унывать. Выбраться из долговой ямы можно как минимум тремя способами, об этом в эфире радио Sputnik рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Первый вариант - банкротство. Но на него стоит идти в случае потери работы или трудоспособности, если нет надежды, что в ближайший год ситуация улучшится. После получения статуса банкрота человек 5 лет не может заниматься бизнесом, ему не дадут кредитов, будут сложности с трудоустройством на руководящие должности.

Второй способ - изменение договоренностей с кредитором. Можно договориться о реструктуризации долга, кредитных каникулах. На такие переговоры стоит идти, по мнению эксперта, до того, как возникнут просрочки.

Третий способ - рефинансирование. Иными словами, нужно одолжить денег, чтобы погасить имеющиеся долги. Этот способ хорош для тех, кто долги платить может, но намерен снизить ежемесячный объем выплат.