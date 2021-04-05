В 2021 году на капремонт домов в Казани направят более 2,8 млрд рублей, будет отремонтировано 295 многоквартирных домов. Об этом сообщил руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

Так, первый аукцион должен состояться уже сегодня. Всего будет отремонтировано 224 дома высотой от 5 до 16 этажей и 71 малоэтажный дом.

Следующие аукционы запланированы на 12, 14 и 19 апреля. На них будет разыграно право на выполнение ремонта в 163 многоквартирных домах.

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