Во Владимирской области трагически погиб 22-летний парень: он заступился за девушку, которую избивали, и был также избит.

Как сообщает progorod33.ru, все произошло в конце марта. Молодой человек по имени Максим, недавно вернувшийся из армии, был в гостях у знакомых. В какой-то момент один из присутствующих начал избивать свою девушку, Максим вступился за нее, в итоге и его жестоко побили, рассказали знакомые парня.

Его побили, оставили на улице, затем затащили в дом и снова продолжили бить. Когда он захрипел, девушка, которая стала причиной драки, вызвала скорую. Несколько дней молодой человек провел в коме, 1 апреля он скончался. "Его лицо было как после мясорубки", отмечают родственники.

"Представляете, так избить! Даже лица не узнать! Лицо, как после мясорубки. Это не люди! И они ещё, я так понял, на свободе!" - написал у себя на странице в соцсетях отец погибшего.

Родственники говорят, что Максим был неконфликтным и спокойным молодым человеком. Он был единственным ребенком в семье.

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