Премьера сериала «Милиционер с Рублёвки» состоится 12 апреля на ТНТ

Сериал Ильи Куликова расскажет о молодости Володи Яковлева во времена «абсурдных и сказочных девяностых»

Предыстория «Полицейского с Рублёвки» в эпоху лихих девяностых выйдет в эфир ТНТ 12 апреля. С понедельника по четверг в 21:00 сериал «Милиционер с Рублёвки» будет рассказывать о первых делах, которые расследовал Володя Яковлев. Молодую версию самого смешного и отбитого полицейского российского ТВ сыграл Артём Сучков, совместивший свою интерпретацию Яковлева с фирменными чертами, которыми персонажа наделил Сергей Бурунов.

Приквел состоит из 8 серий, каждая из которых рассказывает о разных явлениях девяностых: от «палёных» кассет, продающихся в палатках у входа в метро, до новых русских в малиновых пиджаках и за рулём шестисотого «Мерседеса». Яковлев только начинает службу после учебы в Школе милиции, и ему предстоит расследовать череду странных дел в компании с отрешённой от реальности следователем Гудковой. По ходу следствия он поймёт, насколько далека реальная оперативная работа от того, чему его учили.

Молодой Володя Яковлев получит первую взятку, узнает, что такое «пропеллер», поймёт, что делами некоторых людей нужно заниматься с большим усердием, потому что и премия за них выше, познакомится с первыми демонами, хлебнёт горя от собственного брата и увидит, какими сомнительными порой бывают разыскные мероприятия. Всё это произойдёт с ним в эпоху 90-х, на которую Илья Куликов «накинул флёр сказочности и абсурда».

К роли молодого Володи Яковлева вернулся Артём Сучков, уже исполнявший её в четвёртом сезоне «Полицейского с Рублёвки». Вместе с ним в кадре работали Ольга Виниченко («Закон каменных джунглей», «ОКАЯННЫЕ ДНИ»), сыгравшая следователя Гудкову, и Артём Жигулин, вновь примеривший на себя образ брата Яковлева. Начальника отдела милиции сыграл Юрий Грубник («Мылодрама»).

Сериал «Милиционер с Рублёвки» совместными усилиями произвели компании 1-2-3 Production и LEGIO FELIX. Приквел продюсировали Илья Куликов, Валерий Федорович и Евгений Никишов, работавшие над сериалом и фильмами по вселенной «Полицейского с Рублёвки». Режиссёром приквела стала Полина Ануфриева, для которой «Милиционер с Рублёвки» станет первым проектом в фильмографии. Сценарий о приключениях молодого Яковлева написал Илья Куликов.

Артём Сучков, исполнитель роли Яковлева: «Играть молодого Яковлева оказалось довольно энергозатратно. Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен. Во время съёмок смеялись много, но чаще всего над ситуациями внутри сценария. Сценарии Ильи Куликова – это вообще отдельная Вселенная. Точно произнесённый текст помогает, направляет, и у тебя не возникает никаких вопросов, как это играть. Что-то придумывали, додумывали и вообще получали невероятное удовольствие от съемочного процесса».

Ольга Виниченко, исполнительница роли Гудковой: «Чтобы играть таких странных персонажей, как Гудкова, нужно найти в них жизнь. Они же как будто карикатурные, выдуманные, но всё равно такие реальные! Гудкова постоянно выключается, теряет связь с окружающим миром и очень забавно смеётся. Яковлев с ней настрадается. На съёмках было полное погружение в атмосферу девяностых. Реквизиторы на площадке прорабатывали всё до мельчайших деталей, а в сценарии прописаны все эти «колдуны», финансовые пирамиды, которым люди верили и бежали отдавать свои деньги».

Смотрите сериал «Милиционер с Рублёвки» на ТНТ – с понедельника по четверг в 21:00.