В участников пикета против депутата Николая Бондаренко в Саратове бросили гранату. Неизвестный воспользовался пиротехнической гранатой.

Граждане собрались, чтобы выразить свое несогласие с депутатом Бондаренко, которого саратовцы считают виновным в росте тарифов и некачественном обслуживании.

Неизвестный мужчина на авто марки Toyota Land Cruiser подъехал к толпе. Он начал общение с протестующими с угроз и оскорблений, а далее кинул в них гранату.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить как поступок неизвестного, так и работу самой управляющей компании, которой руководит депутат. Если в инциденте на митинге никто не пострадал, то от проживания с управлением УК пострадали многие - подвалы в домах затоплены нечистотами, в домах круглый год живут комары и мухи.

При этом жители оплачивают услуги ЖКХ в установленные сроки, но до ресурсоснабжающих организаций их деньги не доходят. Но народный слуга Бондаренко не спешит решать эту проблему.