Минздрав РТ назвал количество погибших от коронавируса за сутки. Не стало еще троих человек: от новой инфекции умерла одна женщина 1935 года рождения и двое мужчин 1936 и 1950 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Сотрудники Министерства здравоохранения РТ выразили искренние соболезнования родным и знакомым погибших.

По состоянию на 04.04.21 зарегистрировано 426 случаев летального исхода от COVID-19 в Татарстане.