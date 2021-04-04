В Казани сняли на видео леденящие душу кадры: талые воды потоком размывают кладбище в Нагорном. Местные жители переживают, что скоро с потоками вод по дорогам потекут и человеческие останки, поскольку вода стремительно уничтожает захоронения.

Женщина-автор ролика отметила, что вода сплошным потоком идет с Дубровки и спускается вниз.

"Администрация не реагирует, ни городская, ни районная. Всем наплевать!", - сказала автор ролика.

Теперь местные жители, выложив видео в интернет, надеются, что последует быстрая реакция со стороны общественников и власти. В противном случае место захоронения может сильно пострадать.