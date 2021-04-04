Массовая ночная драка в Казани с участием нескольких десятков мужчин попала в поле зрения правоохранителей. Прокуратура РТ намерена провести проверку и выяснить все обстоятельства ночного побоища, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Телеканал Татарстан-24 показал кадры драки. Судя по изображению, несколько десятков взрослых мужчин около кафе на улице Гладилова ночью сошли в битве. Что стало причиной для драки, пока не известно, как, впрочем, и личности драчунов. Выяснить все это предстоит сотрудникам прокуратуры Кировского района Казани.