На парковке жилого комплекса в Москве мужчине неизвестные пробили череп с нескольких местах при помощи бильярдных шаров. На жителя столицы напали на Дубнинской улице. Он спустился на парковку ЖК, и тут его уже поджидали двое неизвестных с бильярдными шарами. Именно ими они стали избивать его по голове, лицу. А потом бросились бежать.

В крайне тяжелом состоянии мужчина госпитализирован. У него тяжелые черепные травмы, за его жизнь сейчас сражаются врачи.

Креативные агрессоры позже были задержаны, в кровавом нападении с использованием шаров для бильярда подозреваются двое уроженцев Мордовии. Возбуждено уголовное дело, выясняются мотивы нападавших.