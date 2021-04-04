Волонтеры накануне обнаружили слепую собаку, которая лежала в луже на трассе недалеко от Казани и боялась двигаться. Пса обрекли на верную гибель собственные хозяева, оставив незрячее животное умирать.

На собаку со странным поведением обратили внимание водители. Они и сообщили в социальных сетях о найденыше. Волонтеры проверили информацию и действительно нашли собаку. Она лежала в луже под дождем, боялась шума автомобилей, не двигалась с места. Собака, как выяснилось, совершенно слепа.

Водители подкармливали животное, а потому пес не умер от голода. Волонтеры нашли собаке новое место жительства - слепой пес отправится в Набережные Челны в приют "Азира".