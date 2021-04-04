Бывшая участница "Дом-2" Алена Кузнецова, которая в прошлом была парнем по имени Алексей, устроила громкий скандал с таксистом. Настолько громкий, что известно о нем стало всей стране.

Началось с того, что вызвала Алена такси бизнес-класса, а на место приехала машина класса эконом.

Как рассказала сама звезда, она отдыхала на туристической базе в Сосновом Бору в Ленобласти, и оттуда решила добираться домой на такси.

"Я была под градусом, и так вот вышло, а он начал выгонять меня из машины", - сказала Алена, ее слова приводит "Лайф".

Алена после буйной выходки пересела в другое авто, выше классом, но по пути ее остановил экипаж ДПС. Звезда-трансгендер была отправлена в отделение полиции и оштрафовали на 500 рублей. Первый таксист, как выяснилось, пожаловался на пассажирку в полицию.

После выходки на Алену обрушился шквал критики из Сети. Но бывший Алексей не растерялась: она назвала всех критикующих "колхозными людьми" из небольших городов.